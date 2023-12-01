Будут жёсткие решения: мигранты в России перешли черту

Знаменитое русское терпение лопнуло – в отношении мигрантов, нарушающих законы РФ будут приняты жёсткие решения.

О поведение сеющих раздор мигрантов заговорили на самых высоких уровнях нашего государства, а это значит, что готовятся кардинальные решения относительно их пребывания на территории России. Так, единое мнение на этот счёт выразили и президент РФ Владимир Путин, и глава русской Церкви Патриарх всея Руси Кирилл во время недавнего пленарного заседания Всемирного Русского Народного Собора.

По их общему мнению, наличие паспорта не освобождает мигрантов от уважения к российскому обществу, русскому народу и нашим традициям. Представители высшей государственной и духовной власти страны уверены – проблема кроется в нежелании мигрантов интегрироваться в российское общество и уважать, соблюдать его законы.

В связи с этим в экстренном режиме в Госдуме рассматривается крупный законопроект, в рамках которого будет создан единый реестр нелегалов. По задумке авторов (МВД России), таким иностранцам запретят покупать и водить автомобили на территории РФ (работать в такси и общественном транспорте), приобретать недвижимость, оформлять бизнес в формате ИП и ООО.

Кроме того, мигранты в России не смогут открыть банковские счета, переводить денежные средства за границу и даже заключать брак с местными жителями в целях ассимиляции.