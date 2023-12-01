Человеческий потенциал – как учёные изучают наши возможности?

«Жить долго и счастливо» – мечта многих. Хочется быть здоровым, построить успешную карьеру и жить в комфорте. Сложно совместить все это, однако вариант есть!

Как человек влияет на экономику страны, каким образом «шапочки с проводками» помогают исследователям изучать человеческий потенциал и как сохранить ментальное здоровье в современном мире рассказала в подкасте «3.14 будущее наступило» заместитель Диретора НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ольга Викторовна Ворон.

Почему люди ведут себя в конкретных ситуациях так или иначе? В связи с чем их поведение в спокойных условиях и в ситуациях психологических, социальных вызовов или стрессов отличается? Четкого ответа на этот вопрос нет. Человек находится в постоянной коммуникации с миром, реагирует на все его изменения как на бытовом, так и на общегосударственном уровнях. Сейчас перед исследователями стоит сложная задача – изучить характеристики непостоянного, изменяющегося в исторических рамках объекта. Человеческий потенциал – многогранен, поэтому ученым приходится решать междисциплинарные вызовы и обращаться к ряду различных научных областей: антропология, экономика, гуманитарные науки, энергетика, естественные и демографические аспекты и др.

Проект «3.14 Будущее наступило» реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

Организационная поддержка: Международный форум технологического развития «Технопром-2023»

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