Детский сад, школа: что хотят построить на территории завода в Новосибирске

В Новосибирске на территории одного из заводов хотят построить жилые дома на семь тысяч человек

Как сообщает atas.info, на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске хотят построить многоэтажные жилые дома на семь тысяч человек.

Собственник территории оборонного завода — московская компания, и вопрос об изменении генплана города для постройки нового комплекса временно отложен. Причиной является недостаточность предоставленных документов.

По плану на территории «Сибсельмаш» хотят спроектировать 18 кварталов: промышленная территории со зданиями займет 98 гектар, технопарк — на 4,5. Помимо этого, хотят построить школу на 900 учеников, детский сад на 280 мест, спортивные объекты и т.д. Жилые дома хотят расположить ближе к улице Станционной на 16,86 гектар. На этой территории смогут проживать более семи тысяч человек.

Напомним, что в Новосибирске расселят жителей 52 аварийных домов.