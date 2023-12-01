Директор НИИТО Андрей Корыткин рассказал о медицинских разработках института

На пресс-конференции ТАСС директор НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Андрей Корыткин рассказал о научных достижениях института. Учреждение совершенствует методы лечения дефектов, а также ведёт исследовательскую работу в области редких заболеваний, в том числе с помощью внедрения искусственного интеллекта.

В течение года выполнено около 12 тысяч хирургических вмешательств. Это на 23% выше по сравнению с прошлым годом. По словам Андрея Корыткина, этот показатель указывает на востребованность оказываемой медицинской помощи. Профиль оказываемых услуг разнообразен. Это и нейрохирургия, и ортопедия, и травматология.

Кроме того, учреждение открыло ряд способов, которые увеличивают эффективность хирургического лечения: «Это ежегодный процесс — совершенствование лечения различных недугов, в том числе для пациентов со сложными патологиями». В этом институту поможет новое оборудование: рентгенологическая цифровая система последнего поколения и МРТ-томограф, поступление которого ожидается до конца 2023 года.

Нейрохирурги в НИИТО работают над программой создания имплантов. Директор института подчеркнул, что их работа ведётся с привлечением возможностей искусственного интеллекта. Институт тестирует проекты 3D-имплантов для замещения дефектов. Роботизированная система Mako предназначена для операций по протезированию суставов. Технологии помогают врачам выполнять сложные виды операций, повысив точность и контроль их проведения.

Идёт взаимодействие с Росздравнадзором для получения регистрационных удостоверений на медицинские изделия. Институт чувствует возрастающий спрос на тканеинженерные конструкции для восстановления костных дефектов. Костный дефицит присущ каждому пациенту, особенно если речь идёт об использовании имплантов.

Кроме того, на совместной встрече министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал об открытии городского отделения политравмы для сложных сочетанных травм. В регионе появятся специализированные секции для смежной работы разных бригад.

«Мы долго шли к созданию системы сочетанной травмы, которые обладают всеми возможными методами оказания медицинской помощи. Сразу работает несколько бригад. Это хирургия, травматология и современная реанимация», — рассказал министр.

Глава НИИТО дополнил слова министра, отметив, что реализация программы — это большая заслуга региона. Благодаря «золотым» часам, люди с тяжёлой травмой позвоночника могут получить максимально эффективный результат лечения.

Также в институте проходят лечение около 350 пациентов с иностранным гражданством: как из стран дальнего, так и ближнего зарубежья.