Фейковые сайты по продаже новогодних елок появились в Новосибирске

Жителям Новосибирска рассказали о том, как могут действовать фейковые сайты по продаже новогодних елок

Как сообщает BFM-Новосибирск, в связи с тем, что в декабре спрос на новогодние елки вырастает, этим активно пользуются мошенники, некоторые из которых создают фейковые сайты по продаже данных товаров.

Чаще всего для «раскрутки» таких сайтов используют компании, под чьим брендом пытаются действовать мошенники.

Таким образом одна из компаний Новосибирска и выявила то, что их имя используют в мошеннических целях. Им стали поступать звонки от людей, которые перевели деньги мошенникам, думая, что средства были направлены этой компании.

«Они использовали наши фотографии, и некоторые покупатели, к сожалению, попадались на эту удочку. Их не смущало, что там нужно было переводить на чью-то карту, а должно было не просто смутить, а насторожить», — рассказала директор компании «Ёлка Тренд» Елена Панова BFM-Новосибирск.

Сейчас те сайты, которые использовали имя компании Елены, заблокированы и не работают, но не исключено, что появятся новые фейки.

Поэтому эксперты перед покупкой советуют внимательно изучить сайты, схемы работы онлайн-магазина, прочитать отзывы, позвонить на указанные телефоны и задать интересующие вопросы.

Ранее сообщалось, что вечером 31 декабря в 00:00 над Театральным сквером на площади Ленина в Новосибирске будет небольшой праздничный фейерверк.