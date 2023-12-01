Глаза покраснеют от слез: Глоба предупредила три знака зодиака о черной полосе

Под звёздную «раздачу» могут попасть в финале 2023 года представители трёх знаков Зодиака. Как пережить этот период без тяжёлых последствий, читайте ниже.

Месяц, завершающий календарный год, никогда не бывает простым, уверяют ведущие астрологии нашей страны. Складывается впечатление, что уходящий год спешит выдать каждому всё, что не додал в течение предыдущих 11 месяцев. Глава Школы астрологии Павел Глоба при этом уверяет, что рождённым под тремя из двенадцати знаков Зодиакального круга достанется «на орехи» больше всего.

ОВЕН

Представители этого знака Зодиака в декабре-2023 потеряют поддержку родных, друзей, работу и даже свою вторую половинку. Но винить в этом нужно только себя и свои дурные привычки, и Овны знают о чем идет речь. Однако если рождённые под этим созвездием вовремя опомнятся, то всё ещё можно поправить.

РАК

Эти звездные трудяжки так глубоко ушли в работу в конце осени, что первый зимний месяц и все новогодние праздники рискуют провести на больничной койке. Как и в случае с Овнами, всё зависит от самих людей – обратить внимание на своё здоровье можно в любую минуту, если жизнью дорожить больше, чем деньгами.

СКОРПИОН

Как истинные достигаторы представители этого созвездия идут напролом в любой ситуации. Но декабрьская ситуация и положение планет призывает их о том, что настали времена, когда нужно просто подождать, принять текущую ситуация и не пытаться её переломить. Иначе перелом случится совсем в другом месте.

Отметим, что астролог Глоба рекомендует всем трём звёздным «несчастливцам» особо не активничать, а стремиться провести декабрь-2023 наиболее спокойно и незаметно, что бы не попасть под звездную «раздачу».