Как задать вопрос президенту Путину на прямую линию: инструкция

Первого декабря начался приём вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Портал «Сиб.фм» публикует подробную инструкцию, как правильно задать волнующий вопрос, чтобы он был услышан главой государства.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, 14 декабря текущего 2023 года состоится объединённое мероприятие в формате прямой линии и итоговой пресс-конференции президента, в рамках которого президент РФ Владимир Путин не только ответит на вопросы россиян, но и подведёт итоги уходящего года.

Задавать свои вопросы граждане России могут с 1 декабря несколькими способами:

· звонком по номеру 8 800-200-40-40 (круглосуточно и бесплатно),

· SMS-сообщением на номер 0440 (сообщение бесплатное),

· на сайте «Москва-Путину.ру» (на выбор: записать видео, видеозвонок или по телефону),

· в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отметим, что все вопросы проходят строгий отбор, потому должны касаться внутренней и внешней политики РФ, а также социально-экономического положения в стране. Россияне также могут предложить свои идеи и проекты, выразить мнение по актуальным проблемам (глобальным и личным).