Какой вид кредита выгоднее взять при покупке авто: объяснили в Роскачестве

Роскачество объясняет, какой автокредит лучше.

По данным портала RT, пресс-служба Роскачества пояснила, как сделать выбор между автокредитом и потребительским кредитом.

Специалисты отмечают, если вы выбираете автокредит, то деньги могут быть направлены только на покупку машины, тогда как средствами потребительского кредита заёмщик располагает по собственному усмотрению. Также, автокредит с большой вероятностью могут сразу же одобрить.

Существуют так и минусы автокредита: если заёмщик перестаёт платить по кредиту, то у него могут изъять автомобиль и продать на торгах. Также банк может потребовать первоначальный взнос примерно в 10—20% от стоимости автомобиля.

Эксперты добавили, что выбор автомобилей ограничен, так как банк будет смотреть на кредитную историю заёмщика и на конкретную марку автомобиля перед одобрением.

Напомним, что по итогам года продажи автокредитов в России приблизятся к 1,6 трлн рублей.