Новосибирская группа S7 завершила процесс реорганизации

Результатом реорганизации стало объединение АО «Авиакомпания "Сибирь"» («Сибирь») и ООО «Глобус».

Группа S7 завершила процесс реорганизации, объединив авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Соответствующая запись опубликована в карточке организации на сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Решение о присоединении ООО «Глобус» к АО «Авиакомпания "Сибирь"» было принято единственным акционером последней. Процесс завершился 28 ноября, обратил внимание Сиб.фм.

После завершения присоединения «Сибирь» продолжит свою деятельность, в то время как «Глобус» прекратит её путем реорганизации — последняя назначена правопредшественником, указано в решении.

Напомним, что «Глобус» был создан в 2008 году как отдельная авиакомпания группы S7 и выполнял рейсы из Москвы и Новосибирска. В 2020 году было принято решение объединить «Глобус» и S7, после чего перевозки продолжались под брендом S7.

В начале прошлого года «Глобус» получил сертификат эксплуатанта от Росавиации и планировалось создание авиакомпании-лоукостера под брендом Citrus на его базе. Однако в июне текущего года проект был приостановлен из-за невозможности получить самолеты A320neo из-за санкций. Тем не менее, команда Citrus продолжит работу, включая организацию совместных рейсов S7 и «Глобуса».

Группу S7 контролируют Владислав Филев и его дочери Татьяна и Мария.