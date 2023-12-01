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общество

Новосибирский метрополитен вошел в тройку самых чистых подземок России

Фото: СИБ.ФМ

По инициативе Международной Ассоциации «Метро» был представлен рейтинг метрополитенов России, основанный на 11 критериях оценки чистоты подземки.

В основном оценку ставили таким факторам, как частота уборки пассажирских зон, подвижного состава, а также прилегающих к станциям территорий. В расчете учитывались меры дезинфекции поверхностей, наличие автоматических систем обеззараживания воздуха в вагонах, а также наличие профессионального клинингового оборудования и специализированных моющих средств.

Лидерскую позицию в рейтинге занял Московский метрополитен, а на втором и третьем местах расположились Самарский и Новосибирский метрополитены.

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Карина Чиркова
Журналист

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