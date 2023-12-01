Новосибирскую школу по фехтованию признали лучшей в стране

Новосибирскую школу олимпийского резерва по фехтованию признали лучшей в стране

Победителем Национальной спортивной премии в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа» стала школа олимпийского резерва по фехтованию в Новосибирской области.

30 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялось награждение и торжественный концерт. Гостями и участниками церемонии стали спортсмены страны, руководители общероссийских спортивных организаций, деятели искусств. Помимо этого, свое поздравление победителям направил и президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Национальная спортивная премия – это не просто спортивный праздник, это признание огромного труда спортсменов, тренеров и многочисленных специалистов, работающих в сфере спорта. Отрадно, что в год 100-летия российского и новосибирского спорта наша школа олимпийского резерва по фехтованию стала победителем», – отметил Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области.

Новосибирская школа по фехтованию была основана в 1959 году, ее спортсмены поучаствовали в 12 Олимпийских играх — завоевали девять золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.

Напомним, что Новосибирская команда по волейболу одержала победу над «Динамо-ЛО».