Огласили список самых дешевых квартир в Новосибирске

Список самых дешевых квартир составили в Новосибирске

Одной из самых недорогих квартир стала квартира в Ленинском районе по адресу улица Большая,5. За 980 000 рублей продают однушку площадью в 27,6 квадратных метров. Она находится в 14 минутах ходьбы от станции метро. Жилье располагается в многоквартирном одноэтажном деревянном доме, который был построен в 1936 году.

Комната за 900 000 рублей продается в Калининском районе города в общежитии секционного типа на улице Объединения, 39/1. По словам владельца, в комнате есть косметический ремонт, бытовая техника и мебель, которая входит в стоимость жилья. В общежитии есть кухня на четыре комнаты, сейчас в секции проживает только одна женщина.

За 800 000 рублей продают жилье в многоквартирном одноэтажном доме на Набережной, 21 в Октябрьском районе Новосибирска. Общая площадь — 22,8 квадратных метров, шесть из них — кухня. В доме имеется водопровод и печное отопление, которое при необходимости можно заменить на газовое.

На улице Авиастроителей, 4 в Дзержинском район продается комната в пятикомнатной квартире за 797 000 тысяч рублей площадью в 16,6 квадратных метров. По словам агентства, помещение уютное и светлое, недалеко находится школа, поликлиники и магазины.

В 4-квартирном доме в селе Прокудское на Вокзальной, 12 продается одна из самых дешевых однушек. За нее просят 680 000 рублей, а общая площадь составляет 31 квадратный метр. В стоимость также входит и участок на семь соток, где можно построить при желании баню. Однушка находится в двух минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.

Напомним, что в Новосибирске в микрорайоне Пашино за 19 миллионов рублей продается коттедж-дворец.