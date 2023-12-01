Остался один день: какие налоги нужно заплатить 1 декабря

Последний день уплаты имущественных налогов наступает каждый год первого декабря. Если не заплатить вовремя, начнут начисляться пени. Следующая возможность уплаты налогов для граждан будет до 30 апреля следующего года.

До конца этой недели, до 1 декабря 2023 года, россияне должны заплатить налоги за имущество за прошлый 2022 год. В него входят налоги на землю, квартиру или дом, а также на транспорт, пишет Финансы Mail.ru.

В России много владельцев комнат, квартир (или их долей), домов и коттеджей, земельных участков и транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, яхт, катеров и т.д.).

Физическим лицам налоговая инспекция начисляет налоги на основе информации об имуществе. Сумма зависит от кадастровой стоимости земли, строений, мощности двигателя автомобиля, периода владения и коэффициентов, ставок.

Существуют случаи, когда налог можно уменьшить или не платить: если гражданин имеет право на налоговый вычет или льготу.

За неуплату налогов в установленный срок начиная с 2 декабря текущего года будут начисляться ежедневные пени.

В следующем 2024 году гражданам будет необходимо до 30 апреля заплатить налог на облигации и налог на прибыль от сдачи или продажи жилья. А до 1 декабря 2024 года — еще один налог — налог на прибыль, полученную по банковским вкладам в течение 2023 года.