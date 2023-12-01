Переживут не все: страшной силы магнитная буря накрыла Землю

Финальный месяц 2023 года начался с геомагнитных колебаний. Они будут «трясти» планету более суток.

К разряду аномальных магнитную бурю 1 декабря текущего года отнесли благодаря её редкой мощности – астрофизические приборы зафиксировали уровень 7 из 9 возможных баллов уже в первые часы «атаки». Согласно экспертной шкале, такой уровень соответствует фиолетовому значению колебаний (самые опасные по активности магнитные бури).

Утихнут и чуть ослабеют геомагнитные колебания Земли не раньше 21 часа по московскому времени первого декабря, уверяют специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По их заключениям, исключительно крупная магнитная атака на нашу планету вызвана ударом солнечной плазмы. Плазменное облако, выброшенное Солнцем в сторону Земли около двух суток назад, зафиксирован космическими коронографами LASCO. Облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за 2 суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой.

Кроме того, эксперты констатировали — температура межпланетного газа в окрестностях Земли в данный момент повышена до 300 тысяч градусов, то есть примерно в 10 раз, а скорость солнечного ветра увеличена с 350 км/с (по состоянию на начало дня), до 500 км/с.

Подобные явления отражаются не только на самочувствии землян, но и на работе приборов. Если с радио-оборудованием всё более-менее понятно, то с людьми, даже относительно здоровыми творится что-то необычное. Российские медики фиксируют увеличение жалоб на тошноту, бессонницу, ломоту в теле, головокружение и головную боль, эмоциональные «качели» и перепады давления.