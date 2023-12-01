Путин жёстко ответил Волошу после критики спецоперации

Бежавший из России основатель «Яндекса» негативно высказался о специальной военной операции на Украине.

Владимир Путин прокомментировал заявление основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором тот раскритиковал спецоперацию на Украине. Президент отметил, что Волож живет в Израиле и, вероятно, вынужден делать определенные заявления, чтобы сохранить свои бизнес-интересы и хорошие отношения с властями этой страны.

Путин подчеркнул, что Волож долгое время молчал, но теперь решил высказаться. Президент выразил пожелание ему здоровья и счастья, отметив, что это не задевает Россию особенно.

По мнению Путина, подобные заявления часто связаны с желанием сохранить бизнес и активы, особенно у людей, которые уехали из России и связали свою жизнь с другой страной. Президент России признал Воложа талантливым человеком, который создал хорошую компанию и команду. Однако он подчеркнул, что успешные люди должны сохранять чувство совести по отношению к стране, которая им все дала.

Путин отметил, что каждый имеет право на свою позицию и высказывание своих взглядов, но при этом есть нюансы. Он предупредил о возможности поддержки геополитических противников и нанесения ущерба своей стране.

Президент подчеркнул, что каждый человек сам определяет для себя свое национальное самосознание и связь с Россией. Он выразил уверенность, что люди, достигшие успеха в России, не смогут повторить это в другом месте.

Аркадий Волож живет в Израиле с 2014 года и до августа 2023 года не высказывался публично о спецоперации. В своем заявлении он выразил яркое противостояние этим действиям на Украине, учитывая наличие друзей и родственников там. СМИ также отметили, что Волож изменил свою биографию на своем личном сайте, теперь указывая себя как «родившегося в Казахстане израильского технологического предпринимателя».