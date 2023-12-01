Россияне в восторге: в декабре отдыхаем десять дней, а часы работы сильно сократятся

Отсутствие красных дней календаря в декабре уходящего 2023 года не помешает работающим россиянам отдохнуть целых 10 дней. Однако так повезло не всем.

Как известно, в финальном месяце года никаких государственных праздников нет. А значит красные дни календаря в декабре-2023 отсутствуют. Однако никто не отменял классические выходные субботу и воскресенье. А их в конце года целых накопилось сразу десять: 2 и 3, 9 и10, 16 и17, 23 и 24, а также 30 и 31 декабря.

Благодаря совпадению последних дней года с календарными выходными (30- суббота, 31- воскресенье) количество дней для декабрьского релакса работающего населения увеличилось.

Кроме того, сократился и объём рабочих часов. Дело в том. Что предпраздничное 29 число (это последняя декабрьская пятница) будет обычным рабочим днем, но работодатели по своему усмотрению могут сделать его сокращенным.

Ещё больше повезло жителям республики Калмыкия. Согласно расписанию региональных праздников и нерабочих дней, в декабре-2023 состоятся два важных торжества — праздник Зул (калмыцкий Новый год, в текущем году приходится на 7 декабря) и День памяти жертв депортации калмыцкого народа (28 декабря). Эти дни считаются традиционно красными выходными днями календаря.

Меньше всего повезло тем работающим россиянам, кто трудится по схеме 6/1. По данным производственного календаря на 2023 год, при «шестидневке» рабочих дней в декабре — 24, а выходных всего 5.