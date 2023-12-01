Штраф до 10 000 рублей: россиян шокировали нововведения Wildberries

Цену за возврат товаров на популярной маркетплейсе возросла кратно.

Популярность покупок на маркетплейсах растёт параллельно с ужесточением условий торговли. Если ранее за возврат товара самая популярная сетевая торговая площадка Wildberries штрафовала покупателей на сумму от 50 до 100 рублей, то теперь стоимость возврата непонравившейся покупки выросла до 200 рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Другим, не очень удобным для потребителей нововведением стал запрет на возврат мелких товаров, оцененных в сумму до 100 рублей. Владельцы платформы объясняют это фактором, при котором стоимость таких товаров равна цене возврата.

Новую реальность от любимого многими россиянами Wildberries покупатели назвали безысходностью. На днях был установлен абсолютный рекорд цены отказа от товара на маркетплейсе. Он составил 500 рублей, пишет Telegram-канал »Shot Проверка», отметив, что в некоторых случаях комиссия за отказ достигает и 1 000 рублей.

Партнёры компании Wildberries, точнее те россияне, кто пытается заработать на реализации своих товаров через эту площадку, также на днях получили уведомление, в котором их предупредили, что при расчете рейтинга продавца отныне не будут учитываться отзывы, содержащие критику работы ПВЗ (пунктов выдачи заказов), доставки, складов, платных возвратов и всего, что не касается качества товаров.