Встречные бои по всей линии соприкосновения идут с переменным успехом, однако российская армия не уступает противнику ни пяди земли. Более подробно о ситуации в зоне действия СВО на Украине читайте ниже.

Встречные бои уже стали тактической традицией последних дней на линии соприкосновения между ВСУ и армией России. Украинцы из последних сил пытаются атаковать, но в ответ получают контрудары. По позициям украинских сил без перерыва работает российская артиллерия и авиация, в результате чего им приходится откатываться назад, сообщают авторы телеграмм-канала «Рыбарь».

Военкоры также подтверждают, что ВСУ не в состоянии расширить зону контроля, теряют личный состав, восполняют потери путем переброски живой силы на лодках по Днепру, на правом берегу которого было замечено появление танков.

Телеграмм-канал «Военная хроника» предположил, что тяжёлую технику украинцы разместили в надежде перебросить на левый берег, но сложности с десантной операцией повлияли на планы переброски. Ошибкой считают военкоры расположение танков в зоне досягаемости большинства артиллерийских систем или дронов «Ланцет», дальности которых достаточно, чтобы оперативно поражать цели после обнаружения. Потому их постигла печальная участь – техника была уничтожена российской реактивной артиллерией.

Все эти события говорят лишь обо дном, уверены даже западные военные эксперты – Украине катастрофически не хватает оружия и людей.