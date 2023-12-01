Стало известно, как живут дети с ВИЧ-инфекцией в Новосибирске

В Новосибирской области зарегистрировали 472 ребенка с ВИЧ-инфекцией.

В Минздраве Новосибирской области сообщили о том, что в 2023 году в регионе зарегистрировали два новых случаях ВИЧ-инфекции у детей. Они заразились от матерей в период внутриутробного развития, во время родов или грудного вскармливания. Сейчас в области насчитывается 472 ребёнка с ВИЧ.

В интервью с издательством BFM-Новосибирск руководитель общественной организации «Остров» Таисия Ланюгова рассказала, в каком возрасте ВИЧ-инфицированные дети узнают о своем диагнозе, как относятся к нему и АРВ-терапии, и с какими психотравмами сталкиваются.

По словам эксперта, сейчас продолжает существовать дискриминация людей с ВИЧ-инфекцией. Рассказывать о диагнозе таким детям рекомендуют до наступления пубертатного периода, то есть лет до 12.

Также Таисия отметила, что принятие диагноза ВИЧ-инфекции у подростков проходит по-разному и во многом зависит от того, какие взрослые его окружают и какие отношениями между ними складываются. Бывают случаи, когда дети и подростки с ВИЧ оказываются изгоями и объектами травли.

В пациентских организациях также сообщается, что дети являются самой уязвимой категорией ВИЧ-инфицированных, так как им приходится гораздо тяжелее, чем взрослым.

Напомним, что жительница Новосибирска выиграла дело о заражении ВИЧ и получила 1,5 тысячи рублей компенсации.