Стало известно, как живут дети с ВИЧ-инфекцией в Новосибирске

В Новосибирской области зарегистрировали 472 ребенка с ВИЧ-инфекцией.
В Минздраве Новосибирской области сообщили о том, что в 2023 году в регионе зарегистрировали два новых случаях ВИЧ-инфекции у детей. Они заразились от матерей в период внутриутробного развития, во время родов или грудного вскармливания. Сейчас в области насчитывается 472 ребёнка с ВИЧ.
В интервью с издательством BFM-Новосибирск руководитель общественной организации «Остров» Таисия Ланюгова рассказала, в каком возрасте ВИЧ-инфицированные дети узнают о своем диагнозе, как относятся к нему и АРВ-терапии, и с какими психотравмами сталкиваются.
По словам эксперта, сейчас продолжает существовать дискриминация людей с ВИЧ-инфекцией. Рассказывать о диагнозе таким детям рекомендуют до наступления пубертатного периода, то есть лет до 12.
Также Таисия отметила, что принятие диагноза ВИЧ-инфекции у подростков проходит по-разному и во многом зависит от того, какие взрослые его окружают и какие отношениями между ними складываются. Бывают случаи, когда дети и подростки с ВИЧ оказываются изгоями и объектами травли.
В пациентских организациях также сообщается, что дети являются самой уязвимой категорией ВИЧ-инфицированных, так как им приходится гораздо тяжелее, чем взрослым.
Напомним, что жительница Новосибирска выиграла дело о заражении ВИЧ и получила 1,5 тысячи рублей компенсации.