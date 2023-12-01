Теперь не целоваться? Как можно заразиться ВИЧ и как он на самом деле передаётся

Через воздух, рукопожатия и поцелуи ВИЧ не передаётся, а вот при беременности, родах и грудном вскармливании заражённая мать поделится с ребёнком этой инфекцией.

Любопытно, но факт – природными хранилищами вируса являются приматы. Первый, так называемый «нулевой» пациент был обнаружен в Лос-Анджелесе в 1981 году, а наибольшее количество инфицированных приходится на возрастную группу от 25 до 39 лет.

Поскольку массовые случаи заражения ВИЧ впервые наблюдались у мужчин гомосексуальной ориентации, принято было считать, что им болеют только особи мужского пола. Однако появление большого количества заражений у женщин и детей привело медиков к мысли о передаче вируса через половой контакт.

Так были выявлены первые пути заражения (их всего три): незащищённый половой акт, вторичное использование шприцев для инъекций наркоманами, а также через инфицированную мать ребенку – при беременности, родах и грудном вскармливании. Чуть позднее были замечены случаи заражения ВИЧ при переливании крови.

Отметим, что ВИЧ не передается через слезы, пот, слюну, бытовые предметы, посуду, одежду, пищу, при рукопожатии, разговоре, кашле, при пользовании общим туалетом, баней, душем, бассейном.

Почти половина всех новых случаев заражения ВИЧ (46 %) во всем мире приходится на женщин и девочек. В странах Африки больных СПИДом среди женского пола ещё больше – 77 %.