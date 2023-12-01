Ученые ТПУ отправили в Новосибирск первые элементы для станции СКИФ

Ученые из Томского политехнического университета изготовили и отгрузили в Новосибирск первые элементы для станции СКИФ

Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) изготовили и отгрузили в Новосибирск первые элементы для станции Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Конструкция из более 250 элементов общим весом около 22 тонн отправилась в Новосибирск, где позднее ученые из ТПУ ее соберут. В первой партии отправились элементы одного из защитных «домиков» (хатчей). Там будут находиться ученые во время экспериментов.

«На этой первой партии были отработаны все возможные технические решения, в частности, по сборке, установке рентгенозащитных дверей, ворот. Все, что мы разработали — апробировано», — отмечает начальник управления перспективных исследований ТПУ Алексей Гоголев.

Ранее сообщалось, что ученые из ТПУ совместно с партнерами создают две станции СКИФа — «Микрофокус» и «Электронная структура». Помимо этого, они занимаются созданием ограничительных конструкций и инженерных систем для других станций.

Как сообщает Алексей Гоголев, в сроки заказчика они укладываются.

Напомним, что Новосибирские ученые на ВДНХ представили биопротез митрального клапана.