В декабре в Новосибирске планируют открыть магазин ИКЕА

Шведский магазин ИКЕА откроется уже в декабре этого года.

Стало известно, что в конце декабря 2023 года в торговом центре «Кировский рынок» Новосибирска откроется магазин ИКЕА, который ранее прекращал свою работу из-за санкций.

Товары будут поставлять из стран, в которых в настоящее время работает магазин. Однако сейчас цены могут быть значительно выше, чем в других магазинах ИКЕА.

Позже, уже в начале 2024 года шведский магазин появится и в «Ленте» на Бердском шоссе, 2.

Ранее, Сиб.фм сообщал о том, что 500 сотрудников новосибирского гипермаркета ИКЕА были уволены компанией, многим не выплатили зарплаты.