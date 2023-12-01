В Новосибирске 30 ноября закрылось консульство Германии

Консульство Германии в Новосибирске прекратило свою работу 30 ноября 2023 года

Генконсульство Германии, которое работает с 1994 года, закрылось в Новосибирске 30 ноября. Об этом гласит информация на сайте представительства Германии в России.

О его закрытии говорил и Бернд Финке, генконсул ФРГ в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах в июне 2023 года.

Ранее, в мае, стало известно, что Германия хочет остановить работу генеральных консульств в Екатеринбурге, Калининграде и в Новосибирске. Такое решение стало ответом на условия, которые выдвинула Россия — сокращение представительств Германии до 350 человек.

«Структурные изменения, которые стали необходимы для выполнения этого требования, касаются, в особой мере, отъезда германских сотрудников из России и увольнения многочисленных российских сотрудников, которые до сих пор работали в германских дипломатических представительствах или культурных учреждениях, прекращения деятельности, включая оформление виз», — рассказал Финке.

Тем не менее работу Генконсульство Германии в России продолжают в Москве и в Санкт-Петербурге.

Напомним, что актриса из Новосибирска стала заслуженной артисткой России по указу президента.