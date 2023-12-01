В Новосибирске четыре рыбака застряли на льдине

Четыре новосибирских рыбака застряли на льдине, которая отошла от берега

Как сообщает телеграм-канал «МЧС Новосибирской области», в 13:45 30 ноября в экстренный службы поступило сообщение о том, что четыре рыбака находятся на льдине в Новосибирском водохранилище. Они были рядом с селом Бурмистрова в Искитимском районе, а на помощь мужчинам пришли местные жители.

После сообщения на место происшествия выдвинулись аварийно-спасательные службы. К рыбакам подобрались на резиновых лодках и эвакуировали их на берег.

Пострадавших нет.

Напомним, что неизвестные сообщили о взрывном устройстве в детском саду Новосибирска.