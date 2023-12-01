В Новосибирске в январе 2024 года пройдёт шествие ёлочных игрушек

Почему Новосибирск стал родиной снежных баб – можно узнать на шествии ёлочных игрушек, которое пройдёт в Новосибирске в январе следующего года.

По данным пресс-службы ТАСС, 3 января 2024 года в Новосибирске планируют провести шествие ёлочных игрушек.

Как сообщила руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян, 3 января к 16:30 горожане должны подойти к ККК имени Маяковского, чтобы всем вместе в костюмах новогодних игрушек пройти до площади Ленина, где уже в 17:00 начнётся сказка, на которой все узнают, почему Новосибирск стал родиной снежных баб.

По её словам, для проведения шествия в Новосибирске перекроют Красный проспект.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на площади около вокзала «Новосибирск-Главный» появилась высокая новогодняя ёлочка, украшенная гирляндой.