В Новосибирской области выросла годовая инфляция до 6,5%

Инфляцию подстегивает в том числе высокий спрос на товары, в связи с чем компании быстрее переносят свои издержки в цены.

В октябре этого года уровень годовой инфляции в Новосибирской области достиг 6,5%. Об этом сообщает Сибирский Главк Банка России.

Несмотря на ускорение темпов инфляции, данный показатель остается ниже среднего уровня для Сибири и России в целом. Первый заместитель главы учреждения Марина Асаралиева отметила, что рост инфляции обусловлен в том числе высоким спросом на товары.

Продажи иномарок, включая поддержанные автомобили, пользуются популярностью в регионе. Однако нацеленные на снижение спроса запреты, введенные Японией в августе, становятся препятствием. Асаралиева отметила, что в условиях выросших издержек из-за ослабления рубля и повышения утилизационного сбора, в октябре цены на иномарки в Новосибирской области увеличились по сравнению с сентябрем.

Также влияние на повышение цен оказывает ослабление рубля. Это привело к увеличению стоимости мебели. В то время как ноутбуки и телевизоры продолжают дешеветь.

По прогнозам, к концу этого года уровень годовой инфляции в регионе составит от 7% до 7,5%. Однако в 2024 году ожидается снижение этого показателя от 4% до 4,5%.

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