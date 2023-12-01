В Новосибирском художественном музее открылась уникальная выставка художественного серебра из коллекции Исторического музея

В Новосибирском художественном музее впервые в Сибири представили более 150 уникальных экспонатов крупнейшего национального исторического музея России, в таком составе коллекция ранее не выставлялись нигде.

Новосибирский государственный художественный музей продолжает радовать новосибирцев уникальными событиями. Всего месяц с небольшим прошел с момента завершения выставки работ Василия Сурикова из собраний ведущих столичных музеев, как на площадке самого авторитетного за Уралом художественного музея — новые драгоценные экспонаты из знаменитого музея Москвы.

«От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея» — так называется открывшаяся 1 декабря выставка, которая стала настоящим подарком новосибирцам к Новому году и Рождеству и обещает стать одним из самых заметных культурных событий этого года. Это уже третья масштабная выставка в Новосибирском художественном музее под флагом национального проекта «Культура». В Новосибирске она открылась в рамках еще одного знакового события — XV Международного Рождественского фестиваля искусств.

В четырех залах Новосибирского художественного музея разместилось более 150 экспонатов. Великолепные сверкающие кубки, вазы, чаши, столовое серебро и даже дамские сумочки — на выставке представлены изделия мастеров из ведущих европейских центров золотого и серебряного дела — Аугсбурга, Лондона, Нюрнберга, Парижа и других.

Директор НГХМ Екатерина Болдырева отметила прекрасную возможность для посетителей получить на выставке положительные эмоции. «Мы всегда стремимся просвещать, удивлять и радовать наших гостей. Выставка является новогодним и рождественским подарком для новосибирцев и гостей города. Большая часть предметов на ней представляется впервые, поэтому мы можем смело говорить, что этот проект действительно уникальный», — сообщила она на церемонии торжественного открытия экспозиции.

Уникальность выставки подчеркнул и.о. министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов: «Это одна из самых значимых выставок 2023 года, мы стали свидетелями исторического события». При этом он отметил, что экспозиция федерального музея в нашем городе стала возможна благодаря хорошей материальной базе и высокому профессионализму сотрудников Новосибирского художественного музея, позволяющим принимать у себя коллекции самого высокого уровня. Кстати, специально для того, чтобы драгоценные экспонаты могли раскрыться зрителям во всем своем великолепии, к этому проекту музеем было дополнительно приобретено несколько витрин.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко также поздравила новосибирцев с открытием выставки. «Я уверена – эта выставка вызовет большой резонанс», — сказала она.

Значимость для города этого культурного события отметила в своем приветствии и заместитель мэра Новосибирска — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова: «Когда мы говорим, что мы – столица Сибири, культурная столица Сибири, конечно, очень правильно, что именно здесь проходят одни из самых лучших выставок в нашей стране».

Коллекция «Западноевропейское художественное серебро XVI-XX вв.» демонстрирует подлинные шедевры ювелирного искусства. Некоторые из них имеют довольно сложные и интересные конструктивные особенности. В частности, пладеменаж был создан так, что его части можно менять. Вместо подсвечника, например, можно поставить солонку.

Изделия из драгоценных металлов имели утилитарную функцию и применялись в быту, служили для демонстрации высокого социального статуса и финансовых возможностей их владельца. Начало же коллекции положил в 1905 г. предприниматель и меценат Петр Щукин – он завещал Историческому музею свое обширное собрание, особое место в котором занимали изделия из драгоценных металлов.

Экспозиция строится по хронологическому принципу, экспонаты представлены последовательно с конца XVI в. до начала XX в. в художественном процессе сменяемости эпох. Каждый раздел посвящен отдельному периоду и соответствующему ему художественному стилю.

Выставка будет работать до 25 февраля 2024 г.