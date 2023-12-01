В Октябрьском районе Новосибирска снесут три дома

В Новосибирске снесут три аварийных дома в Октябрьском районе.

По данным сайта госзакупок, «Городское жилищное агентство» ищет подрядчика, который должен снести дома на улице Крамского, №5 и №13, а также на Коммунсатроевской, 215.

Здания должны обрушить, вывезти с места строительный мусор и выровнять всю территорию бульдозером.

Заявки на участие в торгах принимают до 8 декабря этого года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирский ДК имени Клары Цеткин снесут за 25 миллионов. В описании объекта указано, что здание было построено в 1936 году и имеет общую площадь 3924,5 квадратных метра.