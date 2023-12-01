В сети всплыло новое фото Аллы Пугачевой без парика и макияжа. Как выглядит звезда?

Свежие фотоснимки Примадонны с нового места жительства, как всегда, разделили публику на восторженных и осуждающих.

Увидеть натуральную Аллу Пугачёву без фотошопа и профессионального макияжа помогли широкой сетевой публике сотрудники одного из бутиков Кипра, куда заглянула певица.

На острове в восточной части Средиземного моря Примадонна с семьёй появилась в начале октября текущего 2023 года, когда в Израиле начался военный конфликт, вынудивший «беглых» россиян спешно покинуть землю обетованную.

На Кипре артистка проживает в собственном пентхаусе, занимающем два обзорных этажа. Известно, что приобрела она его ещё в 2017 году за 10 миллионов долларов в обмен на инвестиции и местное гражданство, пишет сетевое издание lady.mail.ru.

Что касается нашумевших снимков, то они появились в Telegram-аккаунте «Anton S Live» с припиской, что сняты в бутике в Лимасоле (город на юге Кипра). В основном это фотографии в стиле «селфи» с сотрудниками местного бутика. На них певица, что называется. «без купюр» и прикрас.

Одни фаловеры уверяют, что не узнали Примадонну – так она постарела, другие, напротив, удивлены, зачем она ретуширует свои предыдущие фото, потому как, на их взгляд, выглядит прекрасно для своего возраста (в текущем году Пугачёвой исполнилось 74 года).

Ну тут, как говорится, на вкус и цвет...