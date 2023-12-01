Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 1 декабря

Пока длилось гуманитарное перемирие между Израилем и Палестиной, еврейская армия делала вооружённые вылазки в сектор Газа и подготовила новые стратегии боевых действий против ХАМАС.

Сегодня, первого декабря уже и не разобраться, кто первым нарушил перемирие и возобновил огонь по мирным жителям. На северной границе Израиля с Ливаном пока спокойно, но на Западном берегу Иордана вновь возникают столкновения.

Также напряжённая обстановка наблюдается в окрестностях тюрьмы Офер – здесь вспыхнул конфликт между недовольными местными жителями и силовиками (есть человеческие потери).

Кроме того, интенсивная стрельба слышна на севере и западе Газы, в небе над столицей палестинского анклава замечены самолёты израильских ВВС.

Напомним, что по условиям договора о перемирии для обмена пленными, режим прекращение огня может продлиться до 10 суток (большая половина уже позади). Из сотни израильских заложников 40 освобождены, ещё 12 иностранцев также вернулись домой. Израиль в рамках договора вернул 117 заключённых из 300 оговорённых заранее.

Хватит ли у сторон терпения выполнить все обязательства перемирия, неизвестно. Поведение обеих противников говорит об обратном.