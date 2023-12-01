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общество

Всемирный день борьбы со СПИДом: картинки на 1 декабря 2023

Ru.freepik.com

Много лет назад СПИД означал смертельный приговор, сейчас вирус взят под медицинский контроль и позволяет ВИЧ-инфицированным людям жить долгой и полноценной жизнью. День борьбы с ним лишний раз напоминает, как защитить себя и других от недуга.

Фото Всемирный день борьбы со СПИДом: картинки на 1 декабря 2023 2

Негативную окраску этот вирус, вызывающий недостаточность иммунитета человека за счет уничтожения CD4-клеток, приобрёл благодаря способам заражения: половым путём и через кровь (грязный шприц).

Фото Всемирный день борьбы со СПИДом: картинки на 1 декабря 2023 3

Симптомы ВИЧ-инфекции очень неспецифичны, долгое время заболевание может протекать бессимптомно, поэтому важно знать свой ВИЧ-статус. По оценкам экспертов, 300 тысяч россиян, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе.

Фото Всемирный день борьбы со СПИДом: картинки на 1 декабря 2023 4

В России бесплатно пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства или Центрах профилактики и борьбы со СПИДом.

Фото Всемирный день борьбы со СПИДом: картинки на 1 декабря 2023 5

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру.

Фото Всемирный день борьбы со СПИДом: картинки на 1 декабря 2023 6

Согласно глобальной статистике ВОЗ, на планете живет более 39 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. За годы эпидемии от болезней, связанных с ВИЧ-инфекций, умерло более 40 миллионов человек.

Фото Всемирный день борьбы со СПИДом: картинки на 1 декабря 2023 7

Первые случаи этого заболевания были выявлены в конце 1970-х годов в Центральной Африке, на островах Карибского моря и в США. К настоящему времени заболеваемость регистрируется почти во всех странах мира.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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