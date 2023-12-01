Всемирный день борьбы со СПИДом: картинки на 1 декабря 2023

Много лет назад СПИД означал смертельный приговор, сейчас вирус взят под медицинский контроль и позволяет ВИЧ-инфицированным людям жить долгой и полноценной жизнью. День борьбы с ним лишний раз напоминает, как защитить себя и других от недуга.

Негативную окраску этот вирус, вызывающий недостаточность иммунитета человека за счет уничтожения CD4-клеток, приобрёл благодаря способам заражения: половым путём и через кровь (грязный шприц).

Симптомы ВИЧ-инфекции очень неспецифичны, долгое время заболевание может протекать бессимптомно, поэтому важно знать свой ВИЧ-статус. По оценкам экспертов, 300 тысяч россиян, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе.

В России бесплатно пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства или Центрах профилактики и борьбы со СПИДом.

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру.

Согласно глобальной статистике ВОЗ, на планете живет более 39 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. За годы эпидемии от болезней, связанных с ВИЧ-инфекций, умерло более 40 миллионов человек.

Первые случаи этого заболевания были выявлены в конце 1970-х годов в Центральной Африке, на островах Карибского моря и в США. К настоящему времени заболеваемость регистрируется почти во всех странах мира.