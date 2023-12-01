Выводит гниль из кишечника. Наши предки поедали этот продукт килограммами и жили дольше

Никакой тайны в этом продукте нет, поскольку на Руси к ней до сих относятся трепетно, а хорошие хозяйки никогда не добавляют в неё уксус.

Речь идёт о квашеной капусте. Это уже сейчас современные химики и медики выяснили, что она содержит особые виды молочнокислых бактерий — Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus plantarum, которые благотворно влияют на состояние кишечной флоры. А в древности наши предки ни о каких пробиотиках не слышали – они ели и заготавливали то, что сами вырастили на своей земле.

Капуста была в особом почёте, поскольку люди быстро заметили, как она исцеляет «больное брюхо» (кишечник, желудок), а те, кто ест квашеную капусту постоянно, болеют меньше даже в самые лютые морозы.

Современная медицина также является ярой сторонницей регулярного употребления квашеной капусты (не путать с маринованной, где в составе есть уксус). Медки уверяют, что её состав невероятно полезен человеческому телу:

· клетчатка поддерживает нормальную функцию кишечника;

· пробиотики удерживают баланс между «хорошими» и «плохими» бактериями в кишечнике;

· органические кислоты выводят токсины и застои из толстой кишки;

· витамины, минералы и антиоксиданты укрепляют здоровье и поддержанию оптимальной работы организма.

Всё это в совокупности позволяет организму долгие годы оставаться чистым и здоровым, продлевая годы активной жизни.