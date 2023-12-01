Заплатят дважды: кто из пенсионеров получит больше выплат в декабре

Две досрочные пенсии в финале 2023 года получат не все пожилые россияне. Всё дело в привычной дате начисления пенсий – если она расположена за пределами десятого числа месяца, то двойных выплат не случится.

Две пенсии в конце года – большой подарок для российских пенсионеров. Однако достанется он не всем. Если привычная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее. В противном случае и когда дата закреплена после десятого числа каждого месяца, пособия по старости выдадут в привычном режиме, пишет официальный портал СФР.

Также досрочное получение зависит от графика работы почтовых отделений России в декабре и январе. Оно подверглось кардинальной трансформации из-за совпадения дат выплаты пенсий в праздничными и выходными днями, а также в силу затяжных новогодних каникул-2024.

Специалисты СФР рекомендуют пенсионерам, получающим пенсию через Почту России заранее уточнить обновлённый график работы отделений связи.

У тех пожилых россиян, кто получает пенсию на карту «МИР», привычные сроки получения пенсии могут быть смещения на 1-2 дня. К примеру, пенсии, которые переводят с 1 по 3 число, в этот раз поступят 1 декабря 2023 года.

Также те пенсионеры, которым выплаты начисляют до 10 числа каждого месяца, получат не только привычную выплату в первую декаду месяца, но и вторую — в конце декабря с 25 по 29 число. При этом она будет проиндексирована на 7,5 %, поскольку является январской и попадает под традиционное ежегодное увеличение.