Житель Кузбасса привязал бывшую жену к дереву: СК возбудил уголовное дело

СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Кузбасса, который привязала свою бывшую жену к дереву

В Кемеровской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины с Кузбасса, который привязал свою супругу к дереву в лесу.

По версии следствия, в ноябре мужчина гулял со своей бывшей женой по лесному массиву. Получив отказ от нее на предложение возобновить отношения с ним, он автомобильными пусковыми проводами и скотчем привязать ее к дереву и уехал. Но вернулся через 10 минут, отвязал бывшую супругу и отвез домой.

Ему предъявлено обвинение в совершение преступления «незаконное лишение человека свободы». Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что бывшая жена объявленного в розыск должника из Новосибирска рассказала, почему он заплатил.