Жительница Новосибирска путем мошенничества украла более 46 миллионов рублей

В Новосибирске женщина обманула людей на более чем 46 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Карасуке 31-летнюю Милану Дубровскую приговорил к пяти годам колонии по делу о хищении под видом инвестиций.

По данным суда, с января 2019 по август 2022 года женщина под видом инвесторов сообщала вкладчикам ложную информацию о возможной ежемесячной выплате процентов на инвестициях от 100% до 130% в год. Она убеждала передавать деньги наличными либо переводить на ее банковский счет, при этом проценты никто не собирался выплачивать.

Таким образом, ей удалось обмануть порядка 33 человек, а общая сумма ущерба — более 46 миллионов рублей, из которых на досудебной стадии возмещено 26 миллионов.

Свою вину Милана признала полностью.

Суд назначил ей пять лет исправительной колонии, отсрочив реальное отбывание наказания до достижения ребенком, который находится на иждивении, возраста 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в Новосибирске приговорили члена банды, организовавшего налёты на ювелирные магазины.