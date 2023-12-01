Жительница Новосибирска выиграла дело о заражении ВИЧ и получила 1,5 тысячи рублей компенсации

Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. С этой болезнью в Новосибирске живут уже порядка 10 тысяч человек. Но вот судебных процессов по уголовной статье «Заражение ВИЧ» проходит лишь несколько в год. Наша героиня Светлана выиграла такое дело, правда, положенных миллионов пока так и не увидела.

Корреспондент Сиб.фм знаком со Светланой уже более 3 лет. Женщина отличается тем, что, узнав о своём диагнозе, не сдалась: ей удалось пройти муки ада, добиться возбуждения уголовного дела, но даже это пока не закончилось взысканием положенных миллионов.

«Меня всю ломало!»

Жизнь Светлане сломал мужчина, который провёл несколько лет в местах не столь отдалённых. В 2015 году Михаил вернулся из колонии и стал обхаживать старую знакомую.

«Мы стали вместе жить. Однако потом расстались. Через некоторое время меня начало ломать, буквально выворачивать, я бы сказала. А он все это время смотрел, как я мучаюсь",

– рассказывала Светлана.

Ещё два года у Светланы были постоянные боли. Их причину женщина не могла понять. Михаил продолжал жить с ней, пока одна из знакомых не раскрыла страшную тайну диагноза бывшего заключённого.

«Мне смеялись в лицо!»

Со Светланой мне пришлось познакомиться как раз тогда, когда она писала в различные инстанции, добиваясь возбуждения уголовного дела по экзотической статье «Заражение ВИЧ». Женщине тогда уже исполнилось 50. Стройная, красивая – она рассказывала, как ей открыто смеялись в лицо в отделе полиции.

"Было так обидно... Я готова была стучаться во все двери. Выйти на телевидение и рассказать всю правду. Кто-то стесняется, боится свою репутацию испортить. Это такая стеснительная тема, что не каждый готов пойти, но об этом надо говорить, потому что наша доблестная полиция так устроена, что тебе надо пройти семь кругов ада, чтобы доказать тот факт, что с тобой так поступили", – не теряла решительный настрой Светлана.

В конце 2020-го под нажимом общественности уголовное дело всё-таки возбудили по части 2 статьи 122 УК РФ. Летом 2021 года в Заельцовском районном суде стартовал процесс.

Реальный срок и 3 миллиона рублей

Светлана нашла в себе силы выступить в суде и обвинить бывшего сожителя в заражении. Михаил говорил, что предупреждал о своём диагнозе.

«Он оттягивал время. В суде заявлял о допросе новых свидетелей, требовал запросить справки. Возможно, надеялся, что пройдёт срок давности. Всё зависит от того, что считается отправной точкой: срок его освобождения и первый половой акт или заражение ВИЧ, а это 2017-18 года, тогда срок давности заканчивается в 2023 году», — рассказывала о ходе процесса Светлана.

В итоге, в 2022 году процесс завершился обвинительным приговором. У Михаила уже был срок за другое преступление. За заражение ВИЧ он получил ещё 3,5 года колонии строгого режима и остался должен Светлане по суду 3 миллиона рублей.

1,5 тысячи рублей компенсации

Корреспондент Сиб.фм все последние три года следит за жизнью Светланы. Михаила заковали опять в наручники, а пострадавшей из 3 миллионов возместили 1,5 тысячи рублей.

«Всё, что мне пришло: 2 перевода оттуда, почти сразу – на 700 и 800 рублей, то есть, грубо говоря, получается 1,5 тысячи рублей. Где-то месяца 2 или 3 назад. Всё, что удалось добиться, — сетует Светлана. — Если честно, жить с нашим статусом тяжело: ко мне и на работе стали по-другому относиться. В глаза никто ничего не говорит, но за глаза шепчутся».

Сейчас Светлана чаще стала ходить на больничный и очень потеряла в весе. Наша героиня называет себя "нулевым пациентом", но терапия позволяет ей оставаться безопасной даже для сексуального партнёра.

«Я научилась с этим жить. Малейшие волнения с этим заболеванием сразу сказываются. И я всё худей и худей. И возраст даёт о себе знать – в совокупности ничего хорошего»,

- подытожила Светлана.