«Злата у нас»: задержаны подозреваемые в похищении 8-летней девочки — они требовали 1,5 млн за неё

В деревне Таратухино были задержаны четверо подозреваемых в похищении восьмилетней девочки. Среди них трое мужчин и одна женщина, которые находятся сейчас на допросе в полиции.

Вчера около восьми вечера второклассницу высадили из автомобиля примерно в 30 километрах от ее дома. По словам девочки, неизвестные люди "толкали ее и били". Она смогла дойти пешком до ближайшего дома, где хозяйка помогла ей и вызвала полицию.

Мать похищенной девочки, Злата, уверена, что за этим стоит ее бывший муж Михаил Малько, который известен своими махинациями с электронными деньгами. Она считает, что он знал о том, что у Ирины есть состоятельные родственники, и требовал выкуп в криптовалюте в размере 1,5 миллиона рублей. Важно отметить, что в день пропажи ребенка отец находился в суде, где ему зачитывали новый приговор.

Однако источник SHOT из полиции сообщил, что пока нет доказательств причастности отца к похищению. В момент происшествия он находился в исправительной колонии и ожидал этапирования. Полиция уведомила его о случившемся, после чего он сильно переживал, постоянно интересовался, найдена ли его дочь, отказался от еды и долго смотрел в одну точку.