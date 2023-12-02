Астрофотограф Поляков снял красные облака в небе над Новосибирском

Новосибирский астрофотограф запечатлел необычное природное явление.

В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков удивил своих подписчиков в социальных сетях редким и захватывающим явлением. На его последних снимках, сделанных ночью, можно увидеть красные облака.

Поляков поделился тремя фотографиями, на которых ярко выражен красный оттенок облаков, плавно переходящий в темные оттенки. Между этими красными облаками проступает обычное небо.

Напомним, недавно Поляков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился снимками, на которых он запечатлел туманность Ориона. Для создания кадра использовал Samyang135mm и планетную камеру ZWO ASI662.

Ранее Сиб.фм сообщал, что астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел северное сияние над городом, которое произошло в ночь с 5 на 6 ноября.