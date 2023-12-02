Четыре НЕФАЗа и две газели выйдут на маршруты в Новосибирской области

Ключи от двух газелей и четырех новых автобусов вручили водителям в Искитимском районе Новосибирска

Как сообщает пресс-служба администрации Искитимского района в Новосибирске, новый транспорт был приобретен за счет субсидий на поддержку пассажирских перевозок области.

В городе впервые на линию будет выводиться подобной пассажирский транспорт, который укомплектован валидаторами и камерами наблюдения, а работает он на метане. Две газели рассчитаны на 18 пассажиров (в каждой), а четыре автобуса НЕФАЗ — вмещают до 80 человек (35 сидячих мест). Помимо этого, присутствуют и специально оборудованные места для людей с ограниченными возможностями.

Средства с субсидий на поддержку пассажирских перевозок региона также пошли на увеличение зарплаты, выплату налогов, на расходные материалы, коммунальные платежи и на приобретение техники.

Напомним, что в Новосибирске из-за оттока мигрантов подорожало такси.