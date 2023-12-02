Что дарить на Новый год 2024: идеи подарков на 31 декабря

Подарки, как энергообмен между людьми, должны быть продуманы заранее. Портал «Сиб.фм» публикует свежие идеи для новогодних подарков-2024.

1. Домашний текстиль: всегда в тему, всегда и всем нужен, его никогда не бывает много – так отзываются российские домохозяйки о новогодних подарках, в которых видят постельное бельё, пледы, полотенца, декоративные подушки, скатерти и салфетки.

2. Предметы декора, как милые вещицы, на которые вечно жалко тратить деньги, придутся весьма кстати под Новый год-2024: керамические статуэтки, подсвечники, аромасвечи, настольные или настенные часы, кашпо, картины, модельки авто или самолетов.

3. Канцелярия и книги: ручка с гравировкой, именной блокнот, вечный календарь, магнитный планер, книги по читательскому вкусу получателя подарка.

4. Бытовая техника (недорогая): в зависимости от образа жизни и увлечений получателя это может быть сушилка для овощей, электрогриль, вафельница, соковыжималка, увлажнитель воздуха.

5. Продукты для красоты лица и тела: бьюти-наборы с уходовой косметикой, духами, гигиеническими средствами, аппарат для приготовления масок в домашних условиях.

6. Подарки по интересам: гантели, абонемент в спортзал, настольные игры (шахматы, нарды), наборы для вышивки, вязания и т.п., картины по номерам (на холсте, на дереве), видеорегистратор для авто, автохолодильник.