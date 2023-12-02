Опубликовано видео с места смертельного ДТП с Infiniti в Новосибирске

Спасатели показали кадры вызволения пострадавшего из машины после ДТП в Кировском районе Новосибирска.

В Новосибирске спасатели МАСС при помощи специального оборудования вызволили пострадавшего в результате аварии на улице Петухова в Кировском районе, сказано в сообществе службы во «ВКонтакте».

Смертельное ДТП с участием автомобиля Infiniti произошло в Новосибирске 2 декабря в 00:10 на улице Петухова. Автомобиль врезался в фонарный столб.

По предварительным данным полиции, за рулем автомобиля находился водитель 1985 года рождения. В результате аварии один из пассажиров, мужчина 1987 года рождения, получил смертельные травмы. Мальчик 2009 года рождения, также находившийся в машине, был доставлен в больницу.