Пенсионная реформа и новые контрактники: о чём говорил зампред Совбеза Медведев в Новосибирске

Дмитрий Медведев во время визита в Новосибирск ответил на вопросы россиян.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел прием граждан в Новосибирске в честь 22-летия партии. В ходе приема были выявлены как предложения, так и проблемы россиян. Политик поддержал предложения и принял решение решить проблемы.

Контрактники в армии

Медведев в ходе своего рабочего визита в Новосибирск сообщил о количестве заключенных контрактов с Министерством обороны России за 11 месяцев 2023 года. По информации агентства ТАСС, Медведев выступал на совещании с губернаторами Сибирского федерального округа.

За указанный период времени было заключено более 452 тысяч контрактов на военную службу в интересах объединенной группировки войск.

Помощь волонтёрам

Перед началом приема Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы и заместитель секретаря генсовета "Единой России", поделилась информацией о том, с какими вопросами обращаются граждане к партии. Она отметила, что первое место занимают вопросы социального обеспечения, связанные с работой в новых регионах. Второе место занимают вопросы предоставления ЖКУ, а третье место — вопросы здравоохранения. Общее количество обращений за последнее время увеличилось на 15

В ходе приема были высказаны различные предложения и проблемы. Волонтер "Молодой гвардии "Единой России"" Даниил Лузгин предложил создать единый ресурс для объединения всех волонтерских проектов. Дмитрий Медведев поддержал эту идею и выразил готовность обсудить способы суммирования всех проектов на портале "Я в России".

Досрочный выход на пенсию физрукам

Одна из гражданок, Оксана Бекетова, работающая инструктором по физической культуре в детском саду Новосибирска, обратилась с просьбой приравнять ее профессию к педагогическим работникам, чтобы иметь возможность выйти на досрочную пенсию. Дмитрий Медведев обратился к Анне Кузнецовой с просьбой обратиться к правительству по этому вопросу.

Также была высказана проблема женщины из Донецкой Народной Республики, переехавшей в Калининград, которая уже год не может оформить себе пенсию из-за проблем с документами. Дмитрий Медведев выразил свой гнев по этому поводу и отметил, что такое положение дел является безобразием. Он подчеркнул необходимость принятия правила, что если обстоятельства невозможно доказать, то их нужно принимать на веру.