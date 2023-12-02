Побывавший у Бастрыкина из-за «рейдерского захвата» новосибирский фермер признан потерпевшим

В Следственном комитете разбираются в причинах «рейдерского захвата», из-за которого Алексей Дамоевский потерял крестьянско-фермерское хозяйство и дошёл до председателя ведомства Александра Бастрыкина. Главу КФХ уже признали потерпевшим по делу, его допросил следователь.

Алексей Дамоевский десять лет занимался развитием своего фермерского хозяйства в Тогучинском районе. Общее дело 26-летний предприниматель начинал с более опытным бизнесменом Борисом Фетисовым, который возглавлял ООО "Кудрино". Разногласия у партнёров начались в 2017 году.

«Моя деятельность касалась животноводства и растениеводства, но моё хозяйство находилось на его земле. При этом у меня были новые трактора, культиватор, зерноочистительная машина. Когда Фетисов решил продать бизнес, он заявил, что это всё его. Николай Белоус покупает землю и начинает претендовать на моё имущество. При этом Фетисов заявил, что со мной рассчитается и отдаст за мою часть бизнеса 5 миллионов 700 тысяч, — рассказал Сиб.фм Алексей Дамоевский.

– Он создал ситуацию, что вести совместный бизнес было невозможно, на этой земле я находиться не смог уже. Фетисов сказал, что отдаст мне деньге в декабре 2017 года. Проходят уже и январь, и февраль. В итоге он прячется, а потом говорит: «обращайтесь в суд».

Алексей Дамоевский успел забрать часть техники, а потом начались затяжные процессы в Арбитражном суде Новосибирской области.

Там же его оппоненты Борис Фетисов и Николай Белоус предъявили документ, согласно которому фермер арендовал комбайны с сентября 2016-го по апрель 2017-го и задолжал тому самому ООО «Кудрино» 12 миллионов рублей.

«Я пытался в суде заявить, что документы фальсифицированы, но суд вынес решение в их пользу, — объясняет Алексей Дамоевский. – Ещё через 4 месяца они подали заявление о моём банкротстве, так как суд выносит решение: взыскать с меня 12 миллионов».

Над Алексеем Дамоевским назначают конкурсного управляющего. Молодой предприниматель дошёл до кассационной инстанции – там суд остановил внимание на фальсификации документа и отправил дело на пересмотр.

«Они рейдерством решили «отжать» мой бизнес, но обанкротить меня не удалось: я прекратил процедуру банкротства в апреле 2022 года. Чтобы дойти до Верховного суда РФ, понадобился ещё год», — говорит Алексей Дамоевский.

В 2022 и 2023 годах обманутый предприниматель написал 13 заявлений в полицию, однако всё это было безрезультатно. Осенью он в отчаянии отправился лично на приём к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. После этого сразу было возбуждено уголовное дело.

«Старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Новосибирска установил, что в один из дней 2020 года, в период времени до 03.02.2020 Белоус Н.А., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом изготовил Договор аренды от 01.09.2016, содержащий недостоверные сведения о сдаче в аренду ИП ГКФХ Дамоевскому А.В. комбайна модели CASH 2388 в период с 01.09.2016 по 17.04.2017, — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

– 02.07.2020 Арбитражным судом Новосибирской области вынесено решение о взыскании с ИП ГКФХ Дамоевский А.В. задолженности по арендной плате в размере 12 018 266,67 рублей, что повлекло тяжкие последствия в виде начала процедуры банкротства».

Тот самый договор и стал поводом для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 303 «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, повлекшее тяжкие последствия», и части 4 статьи 159 – «Мошенничество в особо крупном размере».

На этой неделе фермер Алексей Дамоевский побывал в следственном отделе по Октябрьскому району Новосибирска СКР и дал показания.

«Меня вызвали в Следственный комитет и признали потерпевшим по делу. Октябрьский район – потому что место преступления Арбитражный суд. Далее будут допрашивать Бориса Фетисова и Николая Белоуса, — сообщил Сиб.фм Алексей Дамоевский.

- Был их представитель, который спросил: "а что делать?" Я говорю: "а почему этот вопрос вы сейчас задаёте? Семь лет назад, когда всё это начиналось, когда мне 21 миллион присудили, и я три года потратил, чтобы хотя бы 12 миллионов под этим фиктивным документом оспорить, никого не волновало, как я и на что живёт моя семья".

В ближайшее время в Следственном комитете должны допросить и вторую сторону этого экономического конфликта. Сиб.фм будет следить за развитием ситуации.