«Синяки, царапины на лице и на шее»: новосибирский школьник избивает детей

В Новосибирске третьеклассник избивает своих одноклассников и наносит им травмы. Родители пострадавших детей обратились в полицию и сообщили о происходящем. Об инциденте рассказала мать одной из учениц.

По словам женщины, ее дочь учится в школе №91, расположенной в Кировском районе. Агрессивный мальчик регулярно нападает на других детей, а также на учителей, и наносит ущерб школьной мебели, пишет «АиФ-Новосибирск».

Родители считают, что мальчик получает удовольствие от насилия над сверстниками. Когда его поправляют или пытаются остановить, он начинает ломать школьную мебель.

По словам матери, они обратились к директору школы с жалобой, но проблема осталась безразличной для руководства. Теперь родители боятся за безопасность своих детей и не хотят отправлять их в школу.

Одна из матерей рассказала о последствиях нападения школьника на её ребёнка:

«Вчера мальчик душил одноклассника — синяки, царапины на лице и на шее. Страдает от него не только наш класс, но и параллельный», — цитирует издание собеседницу.

Некоторые родители уже обратились в полицию и написали заявление. Следственный комитет начал проверку. Родители отмечают, что директор школы не комментирует ситуацию и не предпринимает никаких мер.