Стихи на Новый год для детей 3-4 лет: лучшие произведения к новогодним утренникам

Портал «Сиб.фм» публикует подборку новогодних, зимних стихотворений для создания новогоднего настроения деток в 3-4 года, они заучиваются легко и одобрены детскими психологами России.
Детские психологи уверяют, что уже в возрасте трёх лет дети легко и непроизвольно запоминают то, что их наиболее увлекло или заинтересовало. Дед Мороз и Снегурочка, как те персонажи, которые вызывают особый положительный отклик у маленьких ребятишек, а значит и стихи о них запомнятся без усилий.
1. Улицей гуляет Дедушка Мороз,
Иней рассыпает по ветвям берёз;
Ходит, бородою белою трясёт,
Топает ногою, только треск идёт.
(С. Дрожжин)
2. Скоро, скоро Новый год!
Скоро Дед Мороз придёт.
За плечами ёлочка,
Пушистые иголочки.
Он подарки нам разносит
И стихи читать нас просит.
(О. Чусовитина)
3. Дед Мороз прислал нам ёлку,
Огоньки на ней зажёг.
И блестят на ней иголки,
А на веточках — снежок!
(В. Петрова)
4. Это кто в мешке принёс
Шишки и хлопушки?
Это добрый Дед Мороз
Дарит нам игрушки!
(Н. Иванова)
5. У Снегурки от мороза
Щёчки алые, как розы,
Шубка белая, как снег,
И подарки есть для всех.
(М. Корж)
6. Снегири на ветки сели –
Розовые шарики,
А Снегурочка на ели
Нам зажгла фонарики.
(Н. Иванова)
7. Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй,
Новый год! Ты такой хороший!
(Т. Мельникова)
8. Наступает Новый год,
Радостный и яркий,
Дед Мороз нам принесёт
Вкусные подарки!
(А. Парошин)
9. Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идёт!
Постучится в двери к нам:
Дети, здравствуйте, я к вам!
(З. Орлова)
10. Ёлка наряжается-
Праздник приближается.
Новый год у ворот,
Ребятишек ёлка ждёт.
(Я. Аким)