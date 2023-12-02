Стихи на Новый год для детей 3-4 лет: лучшие произведения к новогодним утренникам

Портал «Сиб.фм» публикует подборку новогодних, зимних стихотворений для создания новогоднего настроения деток в 3-4 года, они заучиваются легко и одобрены детскими психологами России.

Детские психологи уверяют, что уже в возрасте трёх лет дети легко и непроизвольно запоминают то, что их наиболее увлекло или заинтересовало. Дед Мороз и Снегурочка, как те персонажи, которые вызывают особый положительный отклик у маленьких ребятишек, а значит и стихи о них запомнятся без усилий.

1. Улицей гуляет Дедушка Мороз,

Иней рассыпает по ветвям берёз;

Ходит, бородою белою трясёт,

Топает ногою, только треск идёт.

(С. Дрожжин)

2. Скоро, скоро Новый год!

Скоро Дед Мороз придёт.

За плечами ёлочка,

Пушистые иголочки.

Он подарки нам разносит

И стихи читать нас просит.

(О. Чусовитина)

3. Дед Мороз прислал нам ёлку,

Огоньки на ней зажёг.

И блестят на ней иголки,

А на веточках — снежок!

(В. Петрова)

4. Это кто в мешке принёс

Шишки и хлопушки?

Это добрый Дед Мороз

Дарит нам игрушки!

(Н. Иванова)

5. У Снегурки от мороза

Щёчки алые, как розы,

Шубка белая, как снег,

И подарки есть для всех.

(М. Корж)

6. Снегири на ветки сели –

Розовые шарики,

А Снегурочка на ели

Нам зажгла фонарики.

(Н. Иванова)

7. Дети водят хоровод,

Хлопают в ладоши.

Здравствуй, здравствуй,

Новый год! Ты такой хороший!

(Т. Мельникова)

8. Наступает Новый год,

Радостный и яркий,

Дед Мороз нам принесёт

Вкусные подарки!

(А. Парошин)

9. Скоро, скоро Новый год!

Он торопится, идёт!

Постучится в двери к нам:

Дети, здравствуйте, я к вам!

(З. Орлова)

10. Ёлка наряжается-

Праздник приближается.

Новый год у ворот,

Ребятишек ёлка ждёт.

(Я. Аким)