Тотальный запрет: Госдума примет жесткое решение по смартфонам в школах

Смартфон для учёбы помеха, решили российские законотворцы.

Законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в российских школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью уже прошёл первое чтение. Второе чтение назначено на декабрь текущего года, сообщило издание РИА новости.

В случае полного одобрения документа, школы сами будут решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике, но телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны, пояснила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова.

Предугадывают возмущения родителей, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поспешил разъяснить, что останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.