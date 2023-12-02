«Удивительные свойства»: какие три специи помогут при диабете и защитят от рака

Ученые продолжают изучать влияние специй на организм человека и открыли неожиданные свойства медицинского характера.

Специи не только улучшают вкус блюд, но и исцеляют человеческий организм. Главное – знать какие и как применять. Подскажут учёные, годами исследующие лечебные свойства специй.

К примеру, в борьбе с диабетом 2-го типа (значительно помолодел в последние 10 лет) хорошим помощником может стать пажитник. Иранские учёные уверяют, что он снижает уровень триглицеридов в крови, общий и «плохой» холестерин, при этом «хороший» – повышают. Медики прозвали его гиполипидемическим лекарственным растением и рекомендуют регулярно добавлять его в пищу тем, кто страдает скачками сахара или уже болен диабетом 2-го типа.

Другой целебной приправой, которая препятствует образованию конечных продуктов гликирования (соединения, образующиеся из-за избытка глюкозы и вызывающие главные осложнения диабета) является розмарин. Если включать его в свой рацион, то можно заметить как приостанавливается поражение сосудов при диабете и замедляются процессы старения тела.

Ещё на одну приправу обратить внимание рекомендуют учёные. Речь идёт о куркуме, невероятно популярной в Индии. Она обладает мощным противовоспалительным эффектом, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже от рака, поскольку воспаление играет большую роль в развитии всех перечисленных недугов.