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общество

В Нарымском сквере в Новосибирске открыли каток

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске в Нарымском сквере открыли ледовый каток для массового катания

В Нарымском сквере Новосибирска 2 декабря открылся каток, который будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00.

По словам вице-мэра города Анны Терешковой, в скором времени планируют открыть каток на стадионе «Чкаловец», а 5 декабря работать начнет каток в Центральном парке.

В выходные на катке будут проводиться мастер-классы от спортсменов.

Прокат коньков для детей до 13 лет и пенсионеров – 83 рубля в час, для взрослых – 156 рублей в час, вход со своими коньками бесплатный.

Напомним, что в Центрально парке площадь катка составит 2500 квадратных метров.

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Нина Раневская
Журналист

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