В Новосибирских университетах откроют молодежные клубы

С 1 декабря в Новосибирских вузах открылись молодежные клубы
Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, с 1 декабря начали открывать молодежные клубы «Первые» в региональных вузах.
Основными направлением клубов является профориентация, наставничество, реализация новых проектов.
Один из первых клубов открылся в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) при поддержке департамента молодежной политики региона.
«Движение Первых – это объединение усилий за пределами учебных кабинетов. Это своеобразный социальный многофункциональный центр, в котором каждый студент понимает, куда нужно прийти для того, чтобы найти себя», – обратился к студентам руководитель департамента Сергей Федорчук.
Над созданием клубов работали молодежные общественные объединения области и Агентство поддержки молодежных инициатив.
Участники смогут запланировать социально-значимые мероприятия, займутся волонтерством, представят инициативы в грантовых конкурсах, реализуют акции к государственным праздникам и памятным датам, будут вести профориентационную работу со школьниками.
Напомним, что ученые ТПУ отправили в Новосибирск первые элементы для станции СКИФ.