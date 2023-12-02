В Новосибирских университетах откроют молодежные клубы

С 1 декабря в Новосибирских вузах открылись молодежные клубы

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, с 1 декабря начали открывать молодежные клубы «Первые» в региональных вузах.

Основными направлением клубов является профориентация, наставничество, реализация новых проектов.

Один из первых клубов открылся в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) при поддержке департамента молодежной политики региона.

«Движение Первых – это объединение усилий за пределами учебных кабинетов. Это своеобразный социальный многофункциональный центр, в котором каждый студент понимает, куда нужно прийти для того, чтобы найти себя», – обратился к студентам руководитель департамента Сергей Федорчук.

Над созданием клубов работали молодежные общественные объединения области и Агентство поддержки молодежных инициатив.

Участники смогут запланировать социально-значимые мероприятия, займутся волонтерством, представят инициативы в грантовых конкурсах, реализуют акции к государственным праздникам и памятным датам, будут вести профориентационную работу со школьниками.

Напомним, что ученые ТПУ отправили в Новосибирск первые элементы для станции СКИФ.