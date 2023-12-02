В Новосибирском поселке продают двухэтажный дом за 55 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом на берегу Обского моря

На продажу выставили двухэтажный кирпичный дом в Новосибирском поселке «Голубой залив». Его построили в 2021 году. Общая площадь составляет 424 квадратных метра. Участок — 15 соток.

Автор объявления пишет, что район является экологически чистым и тихим, сам коттедж располагается на первой линии у моря.

Территория поселка огорожена, въезд осуществляется через шлагбаум, также имеется охрана, видеонаблюдение и сигнализация. Поселок газифицирован, есть интернет, все тротуары и дороги асфальтированы.

На первом уровне в доме находится цоколь под чистовую самоотделку, во всех помещениях присутствует приточно-вытяжная вентиляция, сливные коммуникации для саун, электричество, гараж на две машины и парковка для катера с бетонированным спуском на воду.

О количестве спален, ванных комнат и других помещений автор не написал, но уточнил, что в шаговой доступности расположены магазины и аптеки.

Напомним, что в Новосибирске в микрорайоне Пашино за 19 миллионов рублей продается коттедж-дворец.